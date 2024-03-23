لبنان .. المقاومة تستهدف مواقع إسرائيلية والاحتلال يقصف بلدات جنوبية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت اليوم السبت، منصتين للقبة الحديدية في موقع كفار بلوم للدفاع الجوي بمسيّرتين.

كما قالت المقاومة أن مقاتليها قصفوا أيضا التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في الموقعين.

وكانت وسائل إعلام عبربة أفادت بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة إصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة.

في المقابل قالت مصادر صحفية لفلسطين اليوم إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط بلدتي كفر شوبا وشبعا جنوبي لبنان.

ويستمر التصعيد على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة منذ الثامن من أكتوبر الماضي على وقع العدوان الإسرائيلي المتواصل قطاع غزة.