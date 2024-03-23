تظاهرة حاشدة في الجليل نصرة لغزة

فلسطين اليوم

انطلقت، ظهر اليوم السبت، تظاهرة حاشدة في بلدة مجد الكروم في الجليل المحتل عام 48، نصرةً لقطاع غزة وتنديداً بحرب الإبادة والتهجير.

وشاركت في التظاهرة كل الأحزاب السياسية الفاعلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، حيث ردد المتظاهرون في البلدة شعارات مثل: "شعب فلسطين لن يركع للدبابة والمدفع"، و"لا لحرب الإبادة والتهجير".

وفي هذا السياق، أكّد رئيس لجنة المتابعة العليا في الـ48 محمد بركة، "استمرار التظاهرات المتنقلة من كفركنا إلى مجد الكروم، والمثلث في الأسبوع القادم".

وأضاف أنّ "الدم الذي يسقط في غزة هو دمنا ونحن الآن اخترقنا التضييقات الإسرائيلية على تحركاتنا".