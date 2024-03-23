الصحة: 72 شهيدًا و114 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 72 شهيدًا و114 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تصريح مقتضب، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32142 شهيدًا و74412 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.