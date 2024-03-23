لبنان: نيران مباشرة تستهدف موقعاً للاحتلال في الجليل الغربي

فلسطين اليوم

استهدفت نيران مباشرة من لبنان، صباح اليوم السبت، موقعاً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في الجليل الغربي المحتل.

وجاء ذلك بعدما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة الجنوبيتين.

ويأتي ذلك بعدما نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان، أمس الجمعة، عددا من العمليات ضدّ المواقع وجنود الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف القرى الجنوبية اللبنانية، استهدف المقاومةه، بالأسلحة المناسبة، مبنيين يتموضع فيهما جنود الاحتلال في مستوطنتي "زرعيت" و"دوفيف".