لبنان يتهم الاحتلال بالتشويش على أنظمة الملاحة في مطار بيروت

فلسطين اليوم

اتهم لبنان الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك سيادته والتشويش على أنظمة الملاحة في أجواء مطار بيروت منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وأعلن تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية -في بيان أمس الجمعة- أنها أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتقديم هذه الشكوى إلى مجلس الأمن، وقال إنها جاءت استكمالا لحملة توثيق الخروق والانتهاكات الإسرائيلية، وتكملة لسلسلة الشكاوى المرفوعة سابقا.

واستنكر البيان هذه الأعمال الإسرائيلية التي تتسم "بالتهور الموصوف" و"تبعاتها الخطيرة على سلامة الطيران المدني، كما على حياة آلاف الركاب المدنيين يوميا، في خرق فاضح للقوانين والأنظمة التي ترعاها منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي الدولي، كما اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في مدينة شيكاغو الأميركية عام 1944، إضافة إلى القانون الدولي الإنساني".

والثلاثاء الماضي، كشف وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية، خلال اجتماع للحكومة، عن وجود تشويش على أجواء المطار في بيروت، محذرا من "خطورة ذلك على جميع شركات النقل الجوي المحلية والدولية".