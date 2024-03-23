غالانت في واشنطن الأسبوع المقبل للحصول على أسلحة أميركية

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن ما يسمى وزير "الأمن" الإسرائيلي يوآف غالانت سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع القادم، حاملاً قائمة طويلة من الأسلحة الأميركية التي تسعى "إسرائيل" للحصول عليها "على وجه السرعة".

وبحسب الإعلام العبري، فإن القائمة تشمل أسلحة أميركية على رأسها مقاتلات "F-35" و"F-15" التي تسعى "إسرائيل" للحصول عليها "على وجه السرعة".

ومن المتوقع أن يصل غالانت إلى واشنطن، الأحد القادم، في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه قبل أكثر من عام، إذ سيجتمع مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولين أميركيين كبار آخرين.

وبحسب مسؤولين، تحدث غالانت وأوستن هاتفياً، الأربعاء الماضي، وناقشا الرحلة المرتقبة لوزير الاحتلال، الذي أخبر نظيره الأميركي أنه قادم بقائمة من طلبات أنظمة الأسلحة المحددة.

وأبلغ غالانت أوستن أنه سيجلب معه المدير العام لوزارة الأمن المتقاعد إيال زامير، المسؤول عن مشتريات الأسلحة الإسرائيلية، إذ شدد على أنه يريد من كبار مسؤولي "البنتاغون" لقاء زامير على هامش الزيارة، لمناقشة التفاصيل الفنية لطلبات الأسلحة الإسرائيلية.