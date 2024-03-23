الاحتلال يقتحم الضفة والمقاومة تتصدى في طولكرم وشهيد بنابلس

فلسطين اليوم

اشتبك مقاومون فلسطينيون فجر اليوم السبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مدينة طولكرم، بينما استشهد شاب متأثرا بجراحه في نابلس بشمال الضفة الغربية.

ونفذ جيش الاحتلال فجر اليوم والليلة الماضية اقتحامات جديدة لمدن وبلدات في عدة مناطق بالضفة، في إطار تصعيد مستمر منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ففي طولكرم التي تعرضت لاقتحام ليلي جديد، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء توغلها في المدينة.

كما فجر المقاومون عبوة محلية الصنع في آليات الاحتلال كانت تسير في أحد شوارع المدينة. وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت طولكرم من محورها الغربي.

وفي شمال الضفة أيضا، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية لمدينة نابلس وبلدة زواتا القريبة من المدينة، بالإضافة إلى بلدة شرق قلقيلية.

كما استهدفت الاقتحامات بلدتي كفر نعمة وترمسعيا برام الله، ومخيم عايدة ببيت لحم، وبلدتي يطا وبيت عوا، بالإضافة إلى بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

في غضون ذلك، اندلعت الليلة الماضية مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها قرية دير بزيع غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية ودهمت منزل الشهيد مجاهد منصور، منفذ الهجوم المسلح على حافلة للمستوطنين في المنطقة، الذي أسفر عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، اثنان منهم حالتهما خطيرة.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال أنه قتل منفذ الهجوم بعد اشتباكات ومطاردة في منطقة أحراش قريبة.

وفي قرية كفر نعمة غرب رام الله، نفذت قوات الاحتلال اعتقالات ومداهمات للمنازل.

في الأثناء، شيع فلسطينيون الشاب عميد الجاغوب الذي استشهد متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص الاحتلال في أغسطس/آب الماضي في بلدة بيتا جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية.

وخلال الجنازة، ردد المشيعون هتافات تدعم غزة التي تتعرض منذ أكثر من 5 أشهر لحرب إسرائيلية أوقعت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين وتسبب في دمار واسع.