الاحتلال يُهدد بتدمير مباني "الشفاء" فوق الطواقم الطبية والنازحين

فلسطين اليوم

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، النقاب عن تهديد قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية والنازحين داخل مباني مجمع الشفاء الطبي بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق أو التعذيب أو الإعدام.

وقال "المكتب الإعلامي" في تصريح صحفي، فجر اليوم السبت، "وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد جيش الاحتلال للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين".

وأعرب عن استنكاره وإدانته البالغة لـ "هذه الجريمة المنظمة" التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بكل وحشية وانتقام. مطالبًا كل دول العالم بإدانتها والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال.

وحمّل، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار الجريمة ضد مجمع الشفاء الطبي وضد الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين المدنيين.

ودعا المكتب الإعلامي، دول العالم إلى إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية. مطالبًا إياهم بالخروج من مربع الصمت وممارسة دوراً عملياً لوقف هذه الحرب ووقف المجازر المتواصلة بأشكال مختلفة.