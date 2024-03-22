إسبانيا تتفق مع 3 دول على اتخاذ خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية

فلسطين اليوم

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنّ بلاده اتفقت مع آيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال سانشيز، في تصريحات للصحافيين، إنه توصل إلى هذا الاتفاق مع زعماء تلك الدول خلال اجتماع عُقد صباح اليوم الجمعة، على هامش قمة المجلس الأوروبي في بروكسل.

وجاء في بيان مشترك، نشرته آيرلندا عقب الاجتماع، أنّ "السبيل الوحيد إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو تنفيذ حل الدولتين".

وأشار رئيس الوزراء الإسباني إلى أنه يتوقع أن يتم الاعتراف من جانب بلاده خلال الدورة الحالية للبرلمان، والتي تستمر 4 أعوام، والتي بدأت العام الماضي.