بالمسيّرات والأسلحة المدفعية.. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً تحقيق إصاباتٍ مباشرة.

وذكرت المقاومة، في بيان، أن مقاوميها ‏استهدفوا انتشاراً لجنود ‌‏الاحتلال في محيط موقع جلّ العلام الإسرائيلي، المواجه لقرية علما الشعب، بالأسلحة المدفعية، وأوقعوا أفراده بين قتيلٍ وجريح.

كذلك، هاجم ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع المطلة الإسرائيلي، المواجه لبلدة كفر كلا، ‏بمسيّرة انقضاضية، وأصابوا دبابةً في داخله إصابةً مباشرة.‏

وفي محيط ثكنة "زرعيت"، قبالة بلدة رامية اللبنانية، استهدفت المقاومة انتشاراً لجنود ‏الاحتلال بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وفجر اليوم، نشرت المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهدافها نقطة تموضعٍ ‌‏لقوة استخبارات عسكرية إسرائيلية، أمس الخميس، في مستوطنة المطلة شمالي فلسطين المحتلة.

وأظهر المقطع الذي عرضه الإعلام الحربي رصد المقاومة لجنود "جيش" الاحتلال، ثمّ لحظة إطلاق الصاروخ في اتجاه وحدة استيطانية توجهوا إليها، لتبيّن المشاهد إصابة هذه الوحدة بشكل مباشر.