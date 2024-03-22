الاحتلال يصادر 8 آلاف دونم من الأراضي في غور الأردن

فلسطين اليوم

صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 8 آلاف دونم في غور الأردن، وذلك من أجل بناء مئات الوحدات الاستيطانية، إضافة إلى منطقةمخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف، بحسب ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة أنّ تخطيط الوحدات في المنطقة التي ضمّها الاحتلال، قد يستغرق نحو عام، مضيفةً أنّه سيتطلّب موافقة المستوىالسياسي.

كذلك، نقلت الهيئة عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي وقّع قرار المصادرة، قوله إنّ "إصدار الإعلانات على الأراضي هيمسألة مهمة واستراتيجية".

وفي أواخر شباط/فبراير الماضي، صادر الاحتلال صادر الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي بالقرب من مستوطنة كبيرة في الضفة الغربيةالمحتلة، لكن مصدراً مطّلعاً على القرار قال لـ"رويترز" إنّه لا توجد خطة للبناء هناك.

وجاء في إعلان صادر عن "الإدارة المدنية"، وهي جزء من وزارة الأمن الإسرائيلية، أنّ مساحة الأراضي تبلغ 2640 دونماً. وبحسبالمصدر، سيتم تصنيفها الآن كجزء من مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرقي القدس المحتلة.

وتأتي مصادرة الاحتلال لأراضٍ في غور الأردن، فيما يواصل عدوانه على غزة منذ أكثر من 5 أشهر، مما أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من100 ألف فلسطيني.