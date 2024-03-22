الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 32 ألفاً و70 شهيداً ونحو 74 ألفاً و300 جريح

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليومالجمعة، ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 82 شهيدًاو 110 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

وأشارت الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 168 على قطاع غزة،أنّ عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 32.070 شهيدًا و 74.298 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.