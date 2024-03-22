"سرايا القدس – الضفة الغربية" تزف كوكبة من شهدائها على طريق القدس

فلسطين اليوم

زفت سرايا القدس - الضفة الغربية، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى شعبنا الصابر المرابط كوكبة مباركة منفرساننا الشجعان في ضفة البطولة والصمود، والذين ارتقوا بعمليات إغتيال جبانة بواسطة طائرات جيش الإحتلال الصهيوني؛ وآخرينخلال أعمال التصدي والمقاومة لإقتحام العدو مساء الأربعاء الماضي الموافق/ 20-03-2024م، في جنين وطولكرم.

ونعت "سرايا القدس" في بيان، اليوم الجمعة، من كتيبة جنين الشهداء: أحمد هاني بركات، ومحمود عبد الله فايد، ومحمود رحال، ومن كتيبةطولكرم الشهداء: إياد كنوح، وأحمد جبعاوي، وعبد الله القيسي، ونضال أبو عبيد.

وأضافت "سرايا القدس": "وإذ نحسبهم جميعاً عند الله شهداء مضوا فرساناً على طريق القدس مقبلين غير مدبرين وصابرين مرابطين،نؤكد أن دماءهم الطاهرة لن تذهب هدراً وسوف تُشرق عما قريب نصراً مؤزراً بإذن الله، ونعاهد الله وشهدائنا وشعبنا ألا نستكين أو نتراجعوأن هذا العمل وغيره سوف يدفع العدو ثمنه ثقيلاً ومكلفاً عما قريب بإذن الله".

ووجهت رسالة للعدو الصهيوني الذي يظن عبثاً وجهالة أن عمليات الإغتيال سوف تضر بمسيرة ومشروع جهادنا، قائلة: "لن يضرنا غدركموإن كنا نحزن لفراق فلذات أكبادنا، ولو كان هذا العمل ذا جدوى لحصل حينما أُغتيل سابقاً مجدد هذا النور الدكتور الشهيد/ فتحيالشقاقي، وبعده الكثير من تلاميذه الأبطال على مدار مسيرة الفداء، ولكن هيهات هيهات ففي كل مرة ينقلب السحر على الساحر، وإنناأعددنا لكم جيلاً لا يعرف للخوف مكاناً إلا في قلوبكم زرعاً وردعاً وموتاً زؤاماً طالما تحتلون أرضنا، وكلما قتلتم فارساً فقد تورطتم بفارس ٍيليه أشد بأساً وأصلب عوداً وعزماً يرفع الراية المباركة من جديد".