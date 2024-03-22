أمير عبد اللهيان في اتصال مع النخالة: الصمود التاريخي للشعب الفلسطيني يستحقّ الثناء

فلسطين اليوم

أكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، في اتصالٍ هاتفي، مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زيادالنخالة، أنّ الصمود التاريخي للشعب الفلسطيني أمام الاحتلال الإسرائيلي يستحقّ الثناء.

وشدّد أمير عبد اللهيان على ضرور قيام المؤسسات الدولية المعنيّة بإجراءاتٍ عاجلة، لوقف قتل الأبرياء الفلسطينيين والنازحين في غزةوالضفة الغربية، وإرسال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة ومن دون أيّ قيود.

وقال إنّ تطورات الأشهر الـ6 الماضية كشفت للعالم دعم البيت الأبيض للإبادة الجماعية، مشيراً إلى أنّ العالم أدرك بوضوح أنّ حماية حقوقالإنسان والنساء والأطفال "ليست إلا مجرد لعبة" بالنسبة للغرب.

بدوره، أكّد النخالة أنّ قدرات المقاومة ومعنوياتها في وضعٍ ممتاز، مقدّراً الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران دعماً لفلسطين ومقاومتها.

وأضاف أنّ الوحدة والانسجام بين فصائل المقاومة هما مفتاح انتصار الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال، لافتاً إلى أنّ التنسيق بين الفصائلالفلسطينية، ولا سيما حماس والجهاد الإسلامي يتجلّى في المفاوضات السياسية، وذلك لحماية الأهداف الوطنية.

وكان أمير عبد اللهيان بحث، في وقتٍ سابقٍ اليوم، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في اتصالٍ هاتفي، آخرمستجدات الأوضاع في فلسطين المحتلة والتطورات في غزة.

وأكّد أمير عبد اللهيان أنّ العالم بات يدرك تماماً أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "وصل إلى النهاية، وبأنّه يقوم بحركاته الأخيرةمن أجل البقاء".