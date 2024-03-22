"أكسيوس": بلينكن حذّر نتنياهو.. من دون خطة ستظل عالقاً في غزة

فلسطين اليوم

نقل موقع "إكسيوس" الأميركي، عن مصدر مطلع، تأكيده أنّ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي،بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية، في اجتماعٍ اليوم الجمعة، من أنّ أمن "إسرائيل" ومكانتها في العالم معرضان للخطر، وأنهم "قد لايدركون ذلك إلا بعد فوات الأوان".

ورأى الموقع أنّ تحذير بلينكن الصارخ يعكس القلق المتزايد داخل إدارة بايدن من أنّ استراتيجية إسرائيل في غزة، أو عدم وجوداستراتيجية، يمكن أن يؤدي إلى احتلال دائم وانتفاضة كبيرة في القطاع لا يمكن التعامل معها.

وبحسب المصدر، فقد قال بلينكن لنتنياهو: "أنت بحاجة إلى خطة متماسكة، وإلا فإنك ستظل عالقاً في غزة"، مؤكداً أنه "في المسارالحالي، ستبقى حماس مسيطرة على غزة".

وكان بلينكن، قد وصل إلى كيان الاحتلال اليوم الجمعة، في زيارة هي السادسة منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتقى نتنياهو،في مبنى وزارة الأمن بـ"تل أبيب"، حيث تمحورت المحادثات بشأنّ الحرب على غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيانٍ لها، أنّ بلينكن بحث مع نتنياهو الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستةأسابيع على الأقل من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الأسرى ويتيح زيادة المساعدات الإنسانية.

وأكد بلينكن، بحسب بيان الخارجية الأميركية، التزام الولايات المتحدة بأمن "إسرائيل" والهزيمة الدائمة لحماس، بما في ذلك في رفح.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ نتنياهو أكد لبلينكن أنه لا سبيل أمامه لهزيمة حماس من دون الدخول إلى رفح، وأنه يأمل دعم الولاياتالمتحدة في ذلك، وإلا فإن "إسرائيل" ستفعله بمفردها.

يُذكر أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية توقعت في وقتٍ سابق حدوث تصادم مع الأميركيين خلال النقاش بشأن عملية عسكرية في رفح، حيثقالت قناة "كان" إنّ الأميركيين سيبحثون "كيفية تجنّب مثل هذه العملية، بدلاً من كيفية تنفيذها".