"الإعلامي الحكومي": الاحتلال يمارس القتل بوحشية خارج نطاق الإنسانية

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس القتل المتعمّد بحق المدنيين العُزّل بصورة وحشية خارج نطاق الإنسانية.

وقال "الإعلامي الحكومي" في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن مقطع الفيديو الذي بثته قناة /الجزيرة/ الإخبارية، أظهر حجم بشاعة الجريمة التي يمارسها جيش الاحتلال، من خلال قتل المدنيين العُزَّل بطريقة وحشية في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأعرب "المكتب" عن "استنكاره وإدانته البالغة لهذه الجريمة التي قصف خلالها جيش الاحتلال لأربعة شبان مدنيين بالطائرات، وقتلهم بصورة انتقامية وحولهم إلى أشلاء متناثرة، مما يظهر حجم الأزمة العميقة التي يمر بها هذا الاحتلال بإقدامه على القتل بهذه الطريقة الوحشية".

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين للشهر السادس على التوالي، كما حمل الدول التي تمد الاحتلال بالأسلحة المختلفة المسؤولية تجاه جرائم القتل ضد المدنيين والأطفال والنساء من أبناء شعبنا الفلسطيني".

وطالب كل دول العالم بـ"إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية وسادية، وجرائمه ضد الإنسانية المخالفة للقانون الدولي"، كما طالبهم بـ"ممارسة الضغط عليه لوقف هذه الحرب ووقف المجازر المتواصلة بأشكال مختلفة".