قصف جوي ومدفعي اسرائيلي على قرى في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام" بان الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ قرابة الواحدة من بعد ظهر اليوم عدوانا دويا حيث شن غارة مستهدفا منزلا في بلدة عيتا الشعب بصاروخين من نوع جو - ارض، ودمره بالكامل.

ترافق ذلك مع قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة كفركلا ووادي العصافير في بلدة الخيام واطراف بلدة العديسة وتلة الحمامص واطراف بلدة حولا.

وقام العدو الاسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه كفركلا

وقالت مصادر لبنانية في مرجعيون بان دبابة ميركافا معادية في المطلة استهدفت احد المنازل في مدينة الخيام بقذيفتين، كما تعرضت تلة الحمامص و الأطراف الشرقية لبلدة العديسة لقصف معاد.