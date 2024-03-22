لبنان: المقاومة تستهدفتجمعا لجنود الاحتلال وتوقعهم بين قتيل وجرح

الساعة 05:57 م|22 مارس 2024

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها لمواقع الاحتلال الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في الأراضي اللبنانية المحتلة

وقالت المقاومة انها قصفت انتشارا لجنود العدوانتشارا لجنود ‏العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المدفعية وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".

واستهدفت المقاومة انتشاراً آخر لجنود الاحتلال في محيط ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة"، كما ‏هاجمت ‏‏موقع المطلة بمسيرة انقضاضية وأصابوا دبابة في داخله إصابةً مباشرة

كما اعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها لموقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة‏.