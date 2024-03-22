لبنان: المقاومة تستهدفتجمعا لجنود الاحتلال وتوقعهم بين قتيل وجرح

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها لمواقع الاحتلال الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في الأراضي اللبنانية المحتلة

وقالت المقاومة انها قصفت انتشارا لجنود العدوانتشارا لجنود ‏العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المدفعية وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".

واستهدفت المقاومة انتشاراً آخر لجنود الاحتلال في محيط ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة"، كما ‏هاجمت ‏‏موقع المطلة بمسيرة انقضاضية وأصابوا دبابة في داخله إصابةً مباشرة

كما اعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها لموقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة‏.