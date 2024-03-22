مسيرات حاشدة في اليمن تضامناً مع غزة ودعماً لعمليات القوات المسلحة

فلسطين اليوم

شهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وساحات المحافظات الأخرى مشاركة جماهيرية في المسيرات المنددة باستمرار مجازر الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لأهل غزة.

وخرج اليمنيون، اليوم الجمعة، للأسبوع الـ 24 على التوالي، بمسيرات حاشدة في العاصمة صنعاء و14 محافظة أخرى، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً باستمرار مجازر الإبادة الإسرائيلية بحق أبناء قطاع غزة، وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة للمقاومة.

وشهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وساحات المحافظات الأخرى توافداً جماهيرياً للمشاركة في المسيرات المنددة باستمرار مجازر الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لأهل غزة، وذلك تحت شعار "عملياتنا مستمرة.. أوقفوا عدوانكم".

والمحافظات التي توافدت إليها الجماهير، إلى جانب صنعاء، هي البيضاء والحُدَيْدَة وصعدة وذَمَار وإب وعَمْران وتعز وحَجَّة والمَحْوِيت ورَيْمَة ومأرب والضالع ولحج والجوف.

في هذا السياق، أكّد بيان المسيرات المليونية في اليمن "ضرورة استمرار العمليات العسكرية اليمنية المساندة لمعركة طوفان الأقصى حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني".

وطالب البيان القوات المسلحة اليمنية بمختلف تشكيلاتها، بـ"المزيد من العمليات النوعية ضد العدو الصهيوني والأميركي والبريطاني"، مباركاً العمليات النوعية والمستمرة للمجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والعمليات البطولية للمجاهدين في فلسطين وقطاع غزة.

كما وجّه البيان التحايا إلى صمود الشعب الفلسطيني، وأعرب عن أحرّ المواساة لما يتعرضون له من جرائم غير مسبوقة، داعياً كل الهيئات الطبية والصحية لسرعة التحرك لوقف التدمير المهول للمرافق الطبية واستهداف الأطباء والمرضى في فلسطين.

وشدّد أيضاً على أهمية استمرار الأنشطة والمسيرات الجماهيرية المؤيدة والداعمة للشعب الفلسطيني ومعركته المقدسة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.