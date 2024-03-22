بلينكن يلتقي نتنياهو في وزارة الحرب

فلسطين اليوم

وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى الكيان الإسرائيلي، في زيارة هي السادسة منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أنّ بلينكن التقى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في مبنى وزارة الحرب بتل أبيب، حيث سيجري لاحقاً لقاءً موسعاً مع أعضاء الكابينت.

والأراضي الفلسطينية المحتلة هي المحطة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي، الآتي من القاهرة، وستتمحور المحادثات بشأنّ الحرب على غزة.

يُذكر أنّ وسائل إعلام عبرية تحدّثت في وقت سابق عن إمكان حدوث تصادم مع الأميركيين خلال النقاش بشأن عملية عسكرية في رفح، حيث قالت قناة "كان" إن الأميركيين سيبحثون "كيفية تجنّب مثل هذه العملية، بدلاً من كيفية تنفيذها".

وذكرت أنّ نتنياهو لم يُطلع المؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيليتين فوراً على اتفاقه مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن إرسال وفد إسرائيلي إلى واشنطن.