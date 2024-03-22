120 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في الأقصى

فلسطين اليوم

أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، رغم إجراءات الاحتلال المشددة وغير المسبوقة المفروضة على المدينة المقدسة ومحيطها.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 120 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ خالد أبو جمعة، أن "الأقصى سيبقى مسجدًا إسلاميًا خالصًا بكافة مصلياته وساحاته، وأن شعبنا بحضوره للصلاة في المسجد يسقط مخططات الاحتلال لتهويده وتهويد مدينة القدس."