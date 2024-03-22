اليمن: عدوان أميركي بريطاني شرق محافظة الحديدة

فلسطين اليوم

استهدف العدوان الأميركي - البريطاني، اليوم الجمعة، محافظة الحُدَيدة الساحلية، المطلّة على البحر الأحمر، غربي اليمن، بغارتين مزرعة سُرْدُّد في منطقة الكَدَن بمديرية الضَّحي شمالي شرقي محافظة الحُدَيدة.

وكان العدوان الأميركي - البريطاني، قد شنّ الاثنين، 10 غارات على منطقتي الجبانة والفازة في محافظة الحديدة أيضاً.

وسبق ذلك استهداف العدوان عبر غارة مديرية التعزية شمالي محافظة تعز، جنوبي غربي اليمن.

ويساند اليمن المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة، من خلال فرضه حصاراً على سفن الاحتلال، وتلك المتوجّهة إلى الكيان الإسرائيلي، وهو يواجه الاعتداءات الأميركية - البريطانية في محاولة لثنيه عن الضربات الموجعة التي يكبدها للاحتلال.