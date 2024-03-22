سلطات الاحتلال تصادر 8 آلاف دونم في غور الأردن

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة البث العبرية الجمعة، تخصيص 8000 دونم في غور الأردن "كأراض إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف".



وأوضحت أن "تخطيط الوحدات السكنية في المنطقة التي أعلنت أراضي دولة حاليا، قد يستغرق نحو عام، وسيتطلب ذلك موافقة المستوى السياسي".



ونقلت الهيئة عن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الذي وقع قرار المصادرة، قوله إن "إصدار الإعلانات على أراضي الدولة هي مسألة مهمة واستراتيجية".



وأضاف أن "هذا الإعلان سيسمح بمواصلة بناء وتعزيز غور الأردن، ففي الوقت الذي يوجد فيه من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز ذلك من خلال العمل الجاد وعلى المستوى الاستراتيجي في جميع أنحاء البلاد" وفق ادعائه.



وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.