الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء بغزة لليوم الخامس

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه وحصاره لمجمع الشفاء الطبي في غزة لليوم الخامس على التوالي.

ويقصف جيش الاحتلال محيط المجمع بشكل مستمر وتتصاعد أعمدة الدخان من المجمع والمنازل المحيطة به.

وأطلقت عائلات المرضى والجرحى في مجمع الشفاء الطبي مناشدات لنقلهم إلى مستشفيات أخرى وذلك بعد تركهم دون علاج أو رعاية منذ عدة أيام.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمَّد قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء منع عنهم الدواء والكهرباء والأكسجين منذ احتلاله للمجمع لليوم الرابع على التوالي.

واستشهد 4 من المرضى ممن كانوا على أجهزة التنفس الصناعي في غرف العناية المركزة بعد أن قطع جيش الاحتلال عنهم التيار الكهربائي.

ودان المكتب الإعلامي الحكومي الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.

وحمّل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية.