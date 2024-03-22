فنلندا تعتزم استئناف تقديم التمويل لوكالة "الأونروا"

فلسطين اليوم

قال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيل تافيو، اليوم الجمعة، إن "بلاده ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

ولم يحدد الوزير الفنلندي موعداً لاستئناف تمويل "الأونروا".

وفي وقتٍ سابق، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، إن أستراليا ستستأنف تمويل الوكالة الدولية بعد شهرين تقريباً من تعليق التمويل.

وسبق لكندا والسويد الإعلان أنهما ستستأنفان مساهمتهما المالية في الوكالة. وقالت الحكومة السويدية إنّها "خصصت 400 مليون كرونة (العملة المحلية) للأونروا لعام 2024"، وذلك في 9 آذار/مارس الجاري.

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل الولايات المتحدة حظر التمويل عن "الأونروا"حتى آذار/مارس 2025، أي سيتمّ تجميد التمويل لمدة عام.