في جمعة رمضان الثانية.. الاحتلال يقيّد وصول المصلين من الضفة للأقصى

فلسطين اليوم

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قيودا مشددة على وصول المصلين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الثاني على التوالي في شهر رمضان الجاري.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال عززت انتشارها على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس المحتلة، وفحصت هويات الفلسطينيين، ورفض دخول المئات.



وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز "300" جنوبي المدينة، حركة خفيفة مقارنة مع السنوات السابقة جراء القيود.



ومنعت قوات الاحتلال دخول عدد كبير من الرجال والنساء بدعوى عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.



وتشترط قوات الاحتلال على من يريد الوصول للأقصى من أهل الضفة الحصول على تصريح (أمني) ممغنط ساري المفعول، وأن يزيد عمر المتقدمين له عن 55 عاما للرجال، و50 عاما للنساء، وكذلك الأطفال دون سن العاشرة.



ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أغلقت قوات الاحتلال جميع الحواجز حول القدس أمام سكان الضفة.

