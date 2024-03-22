اشتباكات بطوباس والاحتلال يواصل اقتحام الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، منازل المواطنين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، فيما تصدت المقاومة بالرصاص والعبوات المتفجرة.

ووفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس من مدخلها الشرقي، بعدد كبير من الآليات العسكرية برفقة جرافة، وانتشرت في شوارع المدينة، وسط اشتباكات مع المقاومين الذين أطلقوا باتجاهها الأعيرة النارية، وفجروا عبوات ناسفة بآلياتها.

من جانبها، قالت كـتائب، القسـام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها نفذت بالاشتراك مع سرايــا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عملية تفجير وإعداد كمين محكم لآليات الاحتلال وجنوده داخل مدينة طوباس، مؤكدة وقوع اضرار وإصابات في آليات وصفوف الاحتلال.

ودهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير المحرر عمران مسلماني، وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت والده جواد حامد مسلماني، للضغط على نجله لتسليم نفسه.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وانتشرت في حي النقار، ومنطقة بئر العدل، وحي كفر سابا، ومحيط مستشفى درويش نزال، وداهمت منزل عائلة الأسير محمد ملحم وفتشته وخربت محتوياته، واعتدت بالضرب على والده .

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الكرمل شرق يطا جنوب الخليل، وداهمت عددا من المنازل بمنطقة السهل، وفتشتها وعاثت فيها فسادا.

وشنت قوات الاحتلال عمليات بحث وتفتيش بمحيط منازل المواطنين في قرية التوانة بمسافر يطا، وأطلقت القنابل الضوئية في سماء القرية .

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات عرابة، ويعبد، وأم دار، وجلبون، وفحمة، وكفر راعي، واحتجزت الطفل مثنى أبو بكر في عرابة واستجوبته قبل أن تخلي سبيله.