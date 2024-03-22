مسؤول أمني في حماس: ما ينشره الاحتلال عن اعتقالات الشفاء حرب نفسية

فلسطين اليوم

أكد مسؤول أمني في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ألا صحة لما نشره الإعلام العبري بشأن اعتقال عشرات من قادة المقاومة بمستشفى الشفاء.

وقال المسؤول، في تصريحات تلفزيونية، إن قائمة صور المعتقلين بمستشفى الشفاء التي أصدرها الناطق باسم جيش الاحتلال غير دقيقة.

وأشار إلى أن عددًا من الصور في القائمة تعود لأشخاص خارج غزة حاليا، وصور أخرى لشهداء، و3 من الصور تعود لأطباء أفرج عنهم الاحتلال سابقًا.

وشدد على أنه لا صحة لما نشره الإعلام العبري بشأن اعتقال عشرات من قادة المقاومة بمستشفى الشفاء.

ولفت إلى أن ما ينشر في الإعلام العبري غير دقيق ويدخل ضمن الحرب النفسية والمعنوية ضد المقاومة بغزة.

يأتي ذلك بعد تداول عدد من المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا مفادها اعتقال عدد من قيادات المقاومة ووالأسرى المحررين من داخل مستشفى الشفاء، نقلًا عن الإعلام العبري.