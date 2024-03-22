8 شهداء بينهم نساء وأطفال في قصف الاحتلال شمال شرق رفح

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، في قصف لطائرات الاحتلال، شمال شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً على رؤوس ساكنيه في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما ادى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن بين الشهداء 3 أطفال و3 نساء، وأن هناك مصابين أحدهم حالته حرجة.

وفي السياق ذاته، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع الطرزي بدير البلح.