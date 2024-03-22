صنعاء: لن تنجح واشنطن في كسر الحصار البحري ضد "إسرائيل".. وغاراتها على اليمن ستفشل

فلسطين اليوم

أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنّ محاولات الولايات المتحدة كسر الحصار البحري ضد السفن المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة ستبوء بالفشل، بالإضافة إلى فشل الغارات التي ينفذها الأميركي والبريطاني على اليمن.

وفي تهنئة منه إلى القوات المسلحة اليمنية على تطوير قدراتها المستمرة، أشاد المجلس بالعمليات العسكرية التي تنفذها دفاعاً عن فلسطين المحتلة ونصرة لأهالي غزة.

وأكد المجلس استمرار الموقف اليمني المشرف المساند لفلسطين المحتلة حتى تحقيق النصر المؤزر، مشيداً بالصمود الفلسطيني العظيم في ظل الظروف التي يخوض فيها المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأمس، أكد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أن قدرات الحركة تطورت بصورة واضحة، مشيراً إلى أنّ العدو لاحظ ذلك مع استخدام الصواريخ الباليستية لأول مرة في تاريخ استهداف السفن في البحر.

ولفت قائد حركة أنصار الله إلى أنّ تجاوز التقنيات الأميركية والإسرائيلية في الرصد والتشويش والاعتراض يعني انتصاراً كبيراً وتطويراً كبيراً للقدرات اليمنية، مؤكداً أنّ اليمن يستمر في تطوير الفعل والعمليات أكثر على المستوى العسكري، وأنّ الخيارات في ذلك متزايدة، و"الفعل سيسبق القول".