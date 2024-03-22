كتيبة جنين - سرايا القدس تزفّ قائدها محمد مأمون حواشين شهيداً

فلسطين اليوم

زفّت كتيبة جنين في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، القائد العام للسرايا في الضفة الغربية، وقائد كتيبة جنين، الشهيد محمد مأمون حواشين.

وارتقى الشهيد حواشين "أبو شادي"، الخميس، متأثراً بإصابته، وذلك بعد أن نفّذ الاحتلال الإسرائيلي عملية اغتيال ضدّه، حيث قصف سيارته، قرب مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

والأربعاء، زفت كتيبة جنين 3 شهداء آخرين ارتقوا من جراء قصف المركبة، وهم أحمد بركات ومحمود رحال ومحمد الفايد.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بنيران الاحتلال خلال 24 ساعةً، حتى صباح الخميس، إلى 9.