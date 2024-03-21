بيان وزاري عربي: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ولأولوية وقف فوري وشامل للنار في غزة

فلسطين اليوم

أكّدت مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات وفلسطين في بيان عقب اجتماعها، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة ضرورة"تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وجاء في بيان مشترك للدول الست نشرته وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي على منصة "إكس": "استضافت جمهورية مصرالعربية اليوم اجتماعاً لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ووزيرة الدولةللتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تمّ التباحث وتبادل وجهات النظرحول تطورات القضية الفلسطينية، والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وبحسب البيان، أكّد المشاركون على "أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية"، وجددوا رفضهم"لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية"، مشددين على "ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءاتالأحادية التي تقوّض فرص تحقيق السلام العادل".