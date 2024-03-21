الاتحاد الأوروبي يدعو لـ "هدنة فورية" في قطاع غزة

فلسطين اليوم

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه "يشعر بالفزع" إزاء الخسائر غير المسبوقة في أرواح المدنيين والوضع الإنساني الحرج في قطاعغزة. داعيًا إلى "هدنة فورية".

ونوه إلى أن "هناك خطر مجاعة وشيك في قطاع غزة، ووصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن أمر ضروري". مؤكدًا: "يجب اتخاذإجراءات فورية تمنع نزوح مزيد من السكان وتضمن حماية المدنيين في غزة".

وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي اليوم، على ضرورة الاتفاق على "هدنة إنسانية فورية، تؤدي لوقف مستدام لإطلاق النار والإفراجعن المحتجزين (الأسرى) وتوفير المساعدة".

وحثّ حكومة نتنياهو على عدم القيام بعملية برية في رفح، "لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الوضع". وأردف: "نؤكد أهمية تنفيذ إسرائيل قرارمحكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، وهو ملزم قانونا".

وحول الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، ندد الاتحاد الأوروبي "بشدة" بعنف المستوطنين المتطرفين. مطالبًا بـ "محاسبة الجناة".

وأدان، قرارات سلطات الاحتلال الرامية إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. داعيًا تل أبيب إلى التراجع عن ذلك.

ودعا الاتحاد الأوروبي، لوقف أعمال العنف بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة، وضمان الوصول الآمن إلى الأماكن المقدسة.