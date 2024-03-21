جنين.. استشهاد الشاب محمد الحواشين متأثرا بإصابته

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، عن استشهاد شاب متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في قصف إسرائيليلمركبة فلسطينية قرب مخيم جنين للاجئين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر صحفية، نقلًا عن مصادر طبية في مستشفى "ابن سينا" الطبي، إن الشاب محمد مأمون الحواشين، ارتقى شهيدًا متأثرًابجراح كان قد أصيب بها أمس الأربعاء.

ونقلت المصادر عن مصادر محلية أن الشهيد "الحواشين" هو أحد قادة كتيبة جنين، وكان قد أصيب أمس الأربعاء عقب قصف طائرةإسرائيلية لمركبة مدنية فلسطينية على أطراف مخيم جنين في المنطقة الغربية من مدينة جنين.

وأمس الأربعاء، قصفت طائرة حربية تابعة للاحتلال مركبة فلسطينية واستشهد على إثر ذلك ثلاثة شبان وهم: أحمد بركات، محمود رحالومحمد الفايد. وقد نعتهم "سرايا القدس- كتيبة جنين" وقالت إنهم من قادة الكتيبة.