دراسة: 83% من المنظمات غير الحكومية "الإسرائيلية" تأثّرت سلباً من جراء الحرب

فلسطين اليوم

كشفت دراسة أجرتها "الجامعة العبرية" أنّ الحرب على قطاع غزة أثّرت سلباً في 83% من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، وذلكنظراً لغياب الموظفين أثناء خدمتهم في احتياط "جيش" الاحتلال، ودعم آخرين ممن تأثّروا بالحرب.

وبحسب الدراسة، طلب 35% فقط من المنظمات غير الحكومية المساعدة من السلطات خلال الحرب، ويرجع هذا إلى عدم وجود عقد مسبقمع الحكومة أساساً، والافتقار إلى المرونة والروتين في تشكيل مثل هذه العلاقات، مما يسلّط الضوء على الفجوة بين الأنشطة الإضافيةوالموارد المتاحة.

وظلّ نقص الموارد يمثّل مشكلةً كبيرةً، حيث أفادت 21% من المنظمات غير الحكومية عن انخفاض في التمويل الحكومي خلال الحرب.

يُذكر أنّ استدعاء أعداد كبيرة من الجنود للخدمة في احتياط "الجيش" الإسرائيلي منذ بدء الحرب أثّر سلباً في مختلف القطاعات في كيانالاحتلال، إذ إنّهم تركوا وراءهم وظائفهم وأعمالهم.

وفي وقت سابق، أكّد محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوسي يهوشع، أنّ العديد من جنود الاحتياطالإسرائيليين "وجدوا أنفسهم في صعوبات مالية بسبب الحرب".

وأوضح يهوشع أنّ جنود الاحتياط الذين يعانون صعوباتٍ ماليةً أكّدوا أنّ "الجيش" الإسرائيلي لا يفعل ما يكفي لمساعدتهم، كما أنّهم شكوامن أنّ "البنوك لا تساعدهم".