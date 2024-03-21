قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطنا من الضفة بينهم طفلان وأسرى سابقون

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الخميس، 25 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، ونابلس، وبيت لحم.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، والقتل العمد، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية كما جرى في مخيم نور شمس، الذي تعرض لسلسلة اقتحامات واسعة خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بلغت أكثر من (7725)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

ومن الجدير ذكره أن حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعي)، التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقا.