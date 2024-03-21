بعد كندا .. بريطانيا تهدد "إسرائيل" بوقف تصدير السلاح إليها

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن بريطانيا هددت تل أبيب بوقف تصدير السلاح إليها إذا لم تسمح لجمعية الصليب الأحمر بزيارة أسرى حركة حماس الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية العدوان.

وأضافت الصحيفة أن الطلب البريطاني جاء على خلفية تقارير تفيد بأن "إسرائيل" ترفض السماح للصليب الأحمر بزيارة معتقلي حركة حماس بسبب الظروف القاسية التي يحتجزون فيها.

وتزعم إسرائيل أنها تعتقل عشرات من عناصر وحدة النخبة في كتائب القسام شاركوا بعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم توضح إسرائيل عدد هؤلاء الأسرى أو مكان احتجازهم.

يأتي ذلك، بعد إعلان كندا أمس وقف تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، الثلاثاء إن "حكومة بلادها ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل".