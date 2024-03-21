لابيد يدعو إلى إبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى حتى ولو "كانت سيئة"

فلسطين اليوم

دعا زعيم المعارضة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس، إلى إبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حماس.

وقال لابيد لهيئة البث الإسرائيلية: "لابد من إبرام صفقة فورية بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة، حتى لو كانت سيئة".

وتابع: "في كل يوم يمر يموت فيه مختطفون.. هذه ليست صفقة على سيارة، يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن"، مضيفا "ستكون هذه الصفقة سيئة وعلينا أن ندرك ذلك، لكن في بعض الأحيان يكون الشيء الصعب والمؤلم هو الشيء الصحيح".

وفي انتقاد لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو، قال لابيد: "هؤلاء الناس خانتهم بلادهم وتخلت عنهم، وليس لدينا وقت للفوز"

وشدد زعيم المعارضة الإسرائيلية على أنه لا ينبغي لنتنياهو إلقاء خطاب أمام الحزب الجمهوري في الكونغرس، لأن ذلك من شأنه أن يعمق الأزمة مع إدارة الرئيس جو بايدن، وأن يعتبر تدخلا في انتخابات الولايات المتحدة.

وحسب آخر الإحصائيات وصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال 9100 أسير فلسطيني، فيما يقدّر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وتأتي دعوة لابيد في أعقاب إعلان القيادي في "حماس" أسامة حمدان، الأربعاء، أن الحركة استجابت لمطالب الوسطاء القطريين والمصريين وأبدت مرونة، لكنها تلقت ردا إسرائيليا سلبيا على مقترحها لاتفاق مأمول، متهما تل أبيب بالتراجع عن موافقات سبق وأن أبلغت بها الوسطاء.

وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس"، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى.