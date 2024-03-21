سرايا القدس تقصف بقذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته في غزة

فلسطين اليوم

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: إنها "قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي تجمعا لآليات وجنود العدو الصهيوني في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة".

وكانت سرايا القدس، أعلنت أن مجاهديها قصفوا بعد ظهر الأربعاء تجمعًا لجنود وآليات العدو الصهيوني في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس، بقذائف الهاون النظامي عيار الـ60 ملم.