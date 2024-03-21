الهلال الأحمر: 37 أماً يُستشهدن يوميا في قطاع غزة

فلسطين اليوم

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 37 أما يُستشهدن يوميا في قطاع غزة.

وأضاف الهلال الأحمر في تصريح على منصة "X"، أنه في الوقت الذي تحتفل به دول العالم العربي بعيد الأم، هناك 37 أمّ يُستشهدن يوميا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ167.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31.988، والإصابات إلى 74.188 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.