خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31988 شهيدا و74188 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيداً و92 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.