شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في البيرة

فلسطين اليوم

استُشهد شاب، وأُصيب آخران، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في سطح مرحبا، بمدينة البيرة.

وقالت مصادر أمنية، إن الشاب محمد نشأت صالحية (19 عاما) من مخيم الأمعري، استُشهد فجر اليوم، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنين آخرين أصيبا بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي أم الشرايط في البيرة، أحدهما في الفخذ، والآخر في الخاصرة، ووُصفت إصابتهما بالمستقرة.

وبارتقاء الشهيد صالحية، يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى تسعة شهداء.