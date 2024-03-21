إضراب شامل في جنين ومخيمها حدادا على أرواح شهدائها الثلاثة

فلسطين اليوم

لأعلنت مدينة جنين ومخيمها إضرابا شاملا، اليوم الخميس، حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة محمود بسام رحال (30 عاما)، وأحمد هاني بركات، ومحمد عبد الله الفايد، من مخيم جنين، الذين ارتقوا إثر استهدافهم بطائرة إسرائيلية مسيرة مساء أمس.

وشمل الإضراب كل مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية.

وشيعت جماهير غفيرة في جنين ومخيمها، جثامين الشهداء الثلاثة، في مقبرة الشهداء في المخيم.