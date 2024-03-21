جيش الاحتلال يقصف مربعات سكنية بغزة ويرتكب مجازر بحق عائلات بأكملها

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي العنيف على قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والإصابات، معظمهم أطفال ونساء، لليوم الـ167 على التوالي.

واستشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف مدفعي عنيف استهدف منازل تعود لعائلة أبو حصيرة، وأخرى في شارع الرشيد، ومحيطه بمنطقة الميناء غرب مدينة غزة.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي "الأباتشي" النار صوب المنازل المحيطة بمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وتشهد الأحياء الغربية لمدينة غزة تل الهوا والرمال والشيخ عجلين ومخيم الشاطئ قصفا مدفعيا مكثفا.

واستهدفت غارة جوية منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء، واصابة العشرات بجروح.

واستشهد عدد من المواطنين، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة صيدم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الكرد بجوار مسجد يافا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات.

وارتقى تسعة مواطنين، إثر قصف طائرات إسرائيلية منزلاً لعائلة أبو العربي في المخيم الجديد غرب مُخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما لا يزال عدد كبير تحت الأنقاض.