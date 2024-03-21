المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"، فجر اليوم الخميس، وذلك بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت، في بيانٍ، استمرارها "في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال"، ونصرة أهل غزة والرد على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.

وأمس، أكدت المقاومة استهدافها مطار "بن غوريون" الإسرائيلي في عمق أراضي فلسطين المحتلة، وذلك بواسطة الطيران المسير.