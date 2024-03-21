4 شهداء في عدوان إسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم

فلسطين اليوم

استشهد أربعة شبان فلسطينيين في عدوان إسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة المحتلة، اثنان منهما في قصف مسيرة إسرائيلية موقعا في حارة المنشية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تمكنت من الدخول إلى مخيم نور شمس وتستلمت الشهداء من النقطة الطبية داخل المخيم.

وهدمت جرافة الاحتلال جزءا من أحد المنازل في وسط مخيم نور شمس، يعود للمواطن سامر جابر والد الشهيد محمود جابر، والمطارد محمد جابر، تزامنا مع العدوان المستمر على المدينة والمخيم منذ ساعات.

وواصلت جرافات الاحتلال تجريف وتخريب البنى التحتية وممتلكات المواطنين في حارات المخيم ومحيطه، وطال ميدان الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي لمدخل المخيم الذي دمرته في اقتحام سابق للمخيم.

وطالبت قوات الاحتلال سكان حارة المنشية في المخيم عبر مكبرات الصوت بمغادرة منازلهم، دون معرفة الدوافع، في الوقت الذي قامت بإطلاق النار بشكل عشوائي على كل شي متحرك.

وعززت قوات الاحتلال من دورياتها وآلياتها وقناصتها على كل الجهات المؤدية للمخيم وتحديدا عند مدخله الرئيسي على طول شارع نابلس، ومنطقة ضاحية ذنابة، وجبلي النصر والصالحين واسكان اكتابا المقابل للمخيم.

وفي الوقت نفسه، اقتحمت منازل المواطنين وحولتها الى ثكنات عسكرية بعد احتجاز اصحابها في غرف واحدة.