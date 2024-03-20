"الغارديان": انتهاكات "إسرائيل" ضد الموظفين الأمميين شملت الضرب

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إنها اطلعت على وثائق أممية داخلية، تؤكد انتهاكات القوات الإسرائيلية ضد الموظفين الأمميينبالضفة الغربية منذ بداية الحرب بغزة (في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي) شملت تعصيب الأعين والضرب.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن هناك وثائق تكشف وقوع "انتهاكات إسرائيلية فاضحة" لحصانة الأمم المتحدة وامتيازاتها، بما في ذلكالأضرار التي لحقت بمنشآت الأونروا.

ونقلت "الغارديان" عن وثائق أممية قولها إن "إسرائيل استخدمت منشآت أونروا خلال العمليات العسكرية في الضفة، بما في ذلك عمليةواحدة على الأقل أسفرت عن مقتل عدة فلسطينيين".

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا ملحوظا، جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات للبلدات والقرى الفلسطينية،إلى جانب قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحاياالمدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أماممحكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".