سلطة المياه: الاحتلال دمر 40% من البنية التحتية للمياه في قطاع غزة

فلسطين اليوم

قالت سلطة المياه الفلسطينية، إن قطاع غزة يعاني أزمة حادة في الحصول على المياه، مبينة أن الاحتلال دمر 40% من البنية التحتيةللمياه في القطاع وتعطلت المضخات الرئيسية بسبب القصف أو بسبب نفاد الوقود.

وأوضحت "سلطة المياه" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه "في ظل الظروف الطبيعية ما قبل الحرب كان معدل استهلاك الفرد منالمياه في القطاع، يقدر بحوالي 84.6 لتر للفرد يومياً".

وأفادت: "الفلسطيني الواحد في قطاع غزة بالكاد يستطيع الوصول إلى ما بين 3 و15 لتراً من المياه يومياً في ظل العدوان الإسرائيلي".

ونوهت إلى أن "إجمالي المياه المتوفرة حالياً في قطاع غزة حوالي 10-20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهذه الكمية غير ثابتةوتخضع لتوفر الوقود".

وبيّنت سلطة المياه الفلسطينية أن 4% فقط من سكان قطاع غزة، كان لديهم وصول إلى مياه بشكل آمن وخالية من التلوث في فترة ما قبلالعدوان.

ولجأت قوات الاحتلال، منذ بداية الحرب التدميرية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023 الماضي، إلى قصف وتدمير البنى التحتية والخدماتوالمنشآت المدنية؛ لا سيما المشافي ومصادر المياه.