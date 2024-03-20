مستوطنون يعتدون على مزارع ويحرقون مركبته قرب نابلس

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون متطرفون، ظهر اليوم الأربعاء، على أحد المواطنين وأحرقوا مركبته، قرب قرية بيت امرين شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن 8 مستوطنين هاجموا المواطن عبد الجبار عبده، خلال تواجده بأرضه بين بلدتي برقة، وبيت أمرين شمال غربنابلس، ما أدى لإصابته برضوض وجراح نقل على إثرها لتلقي العلاج بالمستشفى.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين اعتدوا على المواطن بالضرب المبرح وأحرقوا مركبته بشكل كامل، كما هاجموا جرافة كانت تعمل علىاستصلاح الأرض وألحقوا فيها خرابًا.

ويشن المستوطنون هجمات واعتداءات متكررة على القرى والأراضي الزراعية المحاذية للمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.