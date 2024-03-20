المكتب الإعلامي في غزة: 100 شهيد في 8 مجازر جديدة ضد العاملين الإنسانيين

فلسطين اليوم

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ببيان، اليوم الأربعاء، بارتقاء أكثر من 100 شهيد في 8 مجازر إسرائيلية، ضد الباحثين والعاملينفي مجال تقديم المساعدات الإنسانية، خلال أسبوع واحد.

وقال المكتب إنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي يهدف من وراء عمليات القتل والمجازر بحق الباحثين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانيةإلى "تكريس سياسة التجويع، وتعميق المجاعة بشكل أوسع، رغم تحذيرات المنظمات والمؤسسات الدولية من التداعيات الخطيرة لذلك".

كما يهدف الاحتلال إلى محاولات "لنشر الفوضى والفلتان الأمني والفراغ الإداري في قطاع غزة"، غير أنّ ذلك فشل فشلاً ذريعاً بسببحالة الإدراك والوعي الشعبي لمخططات الاحتلال"، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

واستنكر المكتب بأشدّ العبارات الإرهاب الإسرائيلي، وجرائمه المستمرة، وحرب الإبادة الجماعية التي يشنّها ضد المدنيين والأطفال والنساءفي قطاع غزة، كما دان بأشدّ العبارات الاصطفاف الأميركي، وبعض دول الغرب إلى جانب الاحتلال في هذه الحرب والانخراط فيها.

كما حمّل المكتب الإعلامي "الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبناالفلسطيني، وخصوصاً بحق الباحثين عن الغذاء والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية".

وطالب بيان المكتب الإعلامي الحكومي المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم الحر "إدانة جرائم الاحتلال المتتالية"، و"ممارسة الضغط علىالاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف حرب التجويع، ووقف المجازر بحق شعبنا الفلسطيني والمدنيين والأطفال والنساء".

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31923، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع منتشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي اليوم الثالث لحصار مجمع الشفاء الطبي، فضل "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أجهزة التنفّس الاصطناعي عن عن بعض المرضى،بحسب ما نقله مراسل صحافي عن شهود في غزة، كما "أطلق النار تجاه كلّ ما يتحرك في ساحات المجمّع، أو حتى من يطلّ برأسه منالنوافذ"، مشيراً إلى أنّ "القوات الإسرائيلية اعتقلت اليوم عدداً كبيراً من الكوادر الطبية".

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرةً في مجمع الشفاء الطبي، الثلاثاء الماضي، حيث أعدمت 50 فلسطينيًا، واعتقلت نحو 200 في المجمّعومحيطه، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي في قطاع غزة.

ويهدّد الخطو حياة 30 ألف فلسطيني في مجمع الشفاء الطبي، حيث تستهدف مسيّرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته كلّ ما يتحرك فيالمنطقة.

وفي السياق، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، أنّ مجموعةً من الأطباء الأميركيين والبريطانيين حذّروا من الفظائعالمروّعة التي يرتكبها "الجيش" الإسرائيلي في قطاع غزّة.

وقالت الصحيفة إنّ "الأطباء الذين عادوا من التطوّع في المستشفيات المُحاصرة في قطاع غزّة سيقولون للمسؤولين الأميركيين في إدارةبايدن إنّ المساعدات الإنساني لا معنى لها من دون وقف إطلاق "، وسيبلغونهم بأنّ "الجيش" الإسرائيلي يُدمّر بشكلٍ منهجي البنيةالتحتية الصحية في قطاع غزّة، من أجل طرد الفلسطينيين من منازلهم وتهجيرهم.